Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Ateş Çemberi yine sallanıyor!

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğu açığı olduğunu bildirdi.
Deprem, yerin 115,8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kamçatka hattını da kapsayan ve Pasifik Okyanusu'nun karayla temas ettiği bölgeleri içeren kuşağa "Pasifik Ateş Çemberi" adı veriliyor. Uzmanlar bu bölgede 40 ila 100 yıl arayla büyük depremlerin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekiyor.
Bu sıklıklığın sebebi, Pasifik Okyanusu levhasının çevresindeki levhaların altına girmesi.
Levhalar, bu hat boyunca dünyada hiç olmadığı kadar hızlı hareket ediyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin altında bulunan levhaların yılda 2 santimetre hareket ettiğini, buna karşın Pasifik'teki levha hareket hızının senede 10 santimetreye ulaşabildiğini söylüyor.