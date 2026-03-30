Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Dünya
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Ateş Çemberi yine sallanıyor!

Pasifik Ateş Çemberi'nde yine büyük bir deprem meydana geldi. Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 12:51

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğu açığı olduğunu bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin merkez üssü Luganville bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda yer aldı.
Deprem, yerin 115,8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik Ateş Çemberi'nde levha hareketlerinin yılda 10 santimetreye ulaşabildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Deprem, yerin 115,8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?

Kamçatka hattını da kapsayan ve 'nun karayla temas ettiği bölgeleri içeren kuşağa "" adı veriliyor. Uzmanlar bu bölgede 40 ila 100 yıl arayla büyük depremlerin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekiyor.

Bu sıklıklığın sebebi, Pasifik Okyanusu levhasının çevresindeki levhaların altına girmesi.

Levhalar, bu hat boyunca dünyada hiç olmadığı kadar hızlı hareket ediyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin altında bulunan levhaların yılda 2 santimetre hareket ettiğini, buna karşın Pasifik'teki levha hareket hızının senede 10 santimetreye ulaşabildiğini söylüyor.

ETİKETLER
#deprem
#Pasifik Okyanusu
#usgs
#Pasifik Ateş Çemberi
#Vanuatu Deprem
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.