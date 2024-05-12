Varşova'da şüpheli avm yangını! Binlerce dükkan küle döndü, 2 bin kişi işsiz kaldı

12 May 2024 14:11 - Güncelleme : 12 May 2024 14:29

Polonya'nın başkenti Varşova'da Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı.

Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken Hükümet Kriz Merkezi, Varşova halkına bölgeden uzak durmaları, camlarını açmamaları uyarısı yaparak, dışarı çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiyesinde bulundu.

Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, alışveriş merkezi içinde yer alan bin 348 işyerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenildi. Yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı yangında milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Varşova polisi ise yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.