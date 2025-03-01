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 | Berkay Alptekin

Vatikan'da tedirgin bekleyiş! Papa solunum cihazına bağlandı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dün geçirdiği bronkospazm krizi sonrası solunum cihazına bağlandı. Günlerdir Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu kritik seyrini sürdürüyor.

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Vatikan'da tedirgin bekleyiş! Papa solunum cihazına bağlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 17:25

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dün yaşadığı akciğer spazmı (bronkospazm) krizi sonrası geceyi sakin geçirdi. Vatikan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, solunumunun bu krizden olumsuz etkilendiği belirtilirken, başka bir kriz yaşanmadığı kaydedildi.

Vatikan yetkilileri, Papa’nın sağlık durumunun hala kritik olduğunu ve doktorların temkinli yaklaşımlarını koruduklarını ifade etti. Şubat ayının başında şiddetli bronşit teşhisi konan Papa, 16 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Katolik liderin sağlık durumu yakından takip ediliyor. Vatikan kaynakları, son bronkospazm krizinin ardından Papa’nın dinlendiğini, ateşinin olmadığını ancak genel durumunun hassasiyetini koruduğunu açıkladı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

İtalyan basını, Papa’nın tıbbi durumunun karmaşıklığını koruduğunu yazdı. Vatikan, bronkospazm krizi nedeniyle Papa’nın makineye bağlı bir şekilde nefes aldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, tedaviye olumlu yanıt alındığını belirtti.

SON DÖNEMDE SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

Papa, Şubat ayının başından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 9 ve 12 Şubat’taki halka açık etkinliklerde konuşmakta zorlandığını söylemiş, bunun üzerine yardımcılarının konuşma metinlerini okumasını istemişti.

14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığında polimikrobiyal bir enfeksiyon tespit edilmişti. 18 Şubat’ta zatürre teşhisi konduktan sonra sağlık durumu daha da karmaşık bir hal aldı.

Papa’nın doktorları, 21 Şubat’ta yaptıkları açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tamamen riskten uzaklaşmadığını söylemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis kimdir?
Franciscus, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıdır. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur.
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