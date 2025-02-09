Papa'nın konuşurken nefesi yetmedi

Her 25 yılda bir kutlanan geleneksel "Jübile" yılı kapsamında farklı meslek gruplarını kabul eden Papa, bu kez İtalyan güvenlik güçleri başta olmak üzere 30 bin askeri delegasyona özel bir ayin düzenledi. Ancak soğuk hava ve devam eden bronşit rahatsızlığı, Papa'yı zorladı.

Ayin sırasında yorgun olduğu gözlenen 88 yaşındaki ruhani lider, "Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum." diyerek konuşmasını yardımcısına bırakmak zorunda kaldı.

Papa Franciscus, güvenlik güçlerine hitabında şiddet ve savaşın teşvik edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Hizmetinizin amacı hayatı desteklemek, hayatı kurtarmak ve savunmaktır. Savaş ruhunu besleme cazibesine karşı dikkatli olun." dedi.