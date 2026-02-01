'Veliaht Prenses Mette Marit Epstein'den hamile kaldı' iddiası gündeme bomba gibi düştü

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkili yeni dosyalar gündeme bomba gibi düştü. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in de Epstein ile olan mesajları gün yüzüne çıktı. Veliaht Prensesi ile Epstein arasında yüzlerce e-posta alışverişi göze çarptı.

'HAMİLE KALDI' İDDİASI

Mette-Marit'in, Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve en az dört gün konuk olduğu aktarıldı. E-postalar arasında daha kişisel tonlar, görüş planları, alışveriş ve sosyal sohbetlere ilişkin ifadeler bulunuyor. Bazı mesajlarda, Marit'in bir dönem Epstein'den hamile kaldığı iddiası da yer aldı.

Norveç ve İspanyol medyasında yayımlanan analizler, bu yeni kayıtların kronprensesin daha önce kamuya açıkladığından daha uzun ve samimi bir ilişki içinde olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Dış basın yorumlarında, bu durumun Norveç monarşisinin imajı açısından hassasiyet taşıdığı; kamuoyunun lider figürlerinden daha şeffaf açıklama beklentisi içinde olduğu vurgulanıyor.

''PİŞMANIM'' DEMİŞTİ

Prenses 2019'da yayımladığı bildirisinde Epstein'la temasının son bulduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylemiş, suçların ciddiyetini öğrenseydi asla ilişki sürdürmeyeceğini belirtmişti. O dönem Norveç Kraliyet Sarayı, görüşmelerin birkaç buluşma ve ortak sosyal çevre aracılığıyla gerçekleştiğini ve durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.