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 | Berkay Alptekin

Venezuela ile Guyana arasında ipler gerildi! Sınırda çatışma: Çok sayıda asker yaralandı

İki Güney Amerika ülkesi arasında gerilim artmaya devam ediyor. Guyanalı askerlerin üzerine açılan ateş sonucu iki ülke diplomatlarından peş peşe açıklamalar geldi.

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Venezuela ile Guyana arasında ipler gerildi! Sınırda çatışma: Çok sayıda asker yaralandı
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:21

Venezuela ile sınır komşusu Guyana arasında hafta başında silahlı saldırı meydana geldi. İki ülkenin karşı karşıya geldiği olayda Guyana'dan 6 asker yaralandı. Saldırının, iki Güney Amerika ülkesi arasındaki gerginliği daha da artırması bekleniyor.

Guyana Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ömer Han, hafta başında gerçekleşen saldırının ardından 2 askerin durumunun kritik olduğunu, saldırıdan şüpheli çete üyelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Yetkililere göre askerler Cuyuni Nehri boyunca bir ikmal görevindeydiler ve nehrin Venezuela tarafında konumlanmış silahlı adamlarla karşılaştılar. Guyana savunma gücü, karşılıklı çatışmanın yaşandığını ancak saldırganlardan herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı veya ölüp ölmediği konusunda net bir bilgi olmadığını ifade etti.

"SAHTE BAYRAK OPERASYONU"

Cuyuni, "Askerlerimiz sınırlarını korumaya kararlıdır ve ulusal güvenliğe yönelik her türlü tehdidi ele almak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerine yer verdi. Yaralı askerler, tıbbi tedavi için Guyana'nın başkenti Georgetown'a hava yoluyla nakledildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Guyanalı mevkidaşı Hugh Hilton Tod'u "Guyanalı birliklere yönelik ileri sürülen bir saldırı hakkında yanlış, düşmanca ve kötü niyetli bir anlatı yaymakla" suçladı.

Gil, bilginin "kamuoyunu manipüle etmek ve uluslararası hukuk ihlallerinden dikkati başka yöne çekmek için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu ve sahte haber" olduğunu ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Guyana-Venezuela krizi nedir?
Essequibo bölgesi üzerindeki uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlığı 2023'te bir krize dönüştü. Bölge Guyana tarafından kontrol ediliyor ancak Venezuela tarafından talep ediliyor. Anlaşmazlık uzun yıllara dayanıyor ve mevcut sınır 1899'da Paris Tahkim Kararı ile belirlendi.
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