Venezuela'da seçim krizi! Machado, seçimi kazandığını öne sürdü

30 Temmuz 2024 05:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 05:38

Güney Amerika’nın petrol ülkesi Venezuela’da Ulusal Seçim Konseyi (CNE), devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi. Muhalefet ve ABD, seçime hile karıştığını öne sürdü. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunarak, duyurulan seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

"EZİCİ FARK ATTIK"

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

Öte yandan gün içinde başkent Karakas'ın cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, alışveriş merkezleri ve mağazalar da açılmadı.

Başkent Caracas'ta bir araya gelen muhalefet destekçileri seçim sonucuna karşı protesto düzenledi. Sonuçların hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı.

Venezuelalı Ricardo Rodriguez, yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilir şekilde yapıldığına inandığını belirtti.

Seçim sonuçlarına itiraz etmenin Venezuela'da alışkanlık haline geldiğini dile getiren Rodriguez, "Yani insanlar kendi görmek istedikleri devlet başkanına oy verdi. İnsanlar, arzu etmedikleri sonuçları protesto ediyor ve hükümete tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

Freedy Gill isimli taksici ise seçim sonuçlarının kendilerinde "büyük" hayal kırıklığına yol açtığını ve bu sonuçları "kesinlikle" beklemediklerini aktardı.

Venezuelalı Eduardo Lopez, herkesin "özgürce" tercihte bulunduğunu ifade ederek, "Seçimlerin demokrasi bayramı şeklinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Kimse kimseyi zorlamadı ve herkes gönlündeki en iyi adayı seçti. Maduro, ekonomik yaptırımlar ve baskılara rağmen işini düzgün yaptı." diye konuştu.