Dünya
 Berkay Alptekin

Viking Çağı'na ait kafatası bulundu! Arkeologlar gördüklerine inanamadı: Dünyanın ilk cerrahi operasyonu

İngiltere'de 9. yüzyıla ait olduğu belirtilen genç bir erkek kafatası bulundu. Ancak buluntuyu daha da ilginçleştiren ise kafasındaki 3 cm boyutundaki delik oldu. Araştırmacılar deliğin nedenine açıklık getirdi.

Viking Çağı'na ait kafatası bulundu! Arkeologlar gördüklerine inanamadı: Dünyanın ilk cerrahi operasyonu
'de Cambridge bölgesi yakınlarında yer alan Wandlebury Hillfort'ta yapılan bir eğitim kazısı sırasında 9. yüzyıldan kalma genç bir erkek kafatası keşfedildi. Kafatasındaki 3 santimetrelik oval delik dikkat çekti.

Arkeologlar bunun, tarihte bilinen en eski beyin cerrahisi uygulamalarından biri olabileceğini düşünüyor.

17-24 yaşları arasında olduğu tahmin edilen erkeğin boyunun ise ortalama 195 santimetre olduğu tahmin ediliyor. O dönemlerde ortalama erkek boyunun 167 santimetre olduğu biliniyor.

Araştırmacılar tarafından yapılan incelemelerde gencin hipofiz bezini etkileyen bir tümöre sahip olduğu, bunun da aşırı büyüme hormonu üretimine işaret ettiği belirtildi.

Bu tür bir durumun kafatası içinde basınca yol açtığına ve şiddetli baş ağrılarına yol açabileceğini ifade eden araştırmacılar, basıncı azaltmak için kafatasında delik açılmış olabileceğini düşünüyor.

Viking Çağı'na ait kafatası bulundu! Arkeologlar gördüklerine inanamadı: Dünyanın ilk cerrahi operasyonu

KATLİAM MI?

Kazı sırasında bu gencin yanı sıra gövdeleri olmayan kafatasları, bir araya yığılmış bacak kemikleri, bağlanmış gibi bir pozisyonda duran dört iskelet ve parçalanmış vücut parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmacılar gömü alanında bu sıra dışılığın bölgedeki bir çatışma ya da toplu infazla ilgili olabileceğini düşünüyor.

Cambridge Birimi'nden Dr. Oscar Aldred, bazı uzuvların önce ganimet olarak sergilenmiş, ardından toplanarak çukura atılmış olabileceğini söyledi. Kemiklerde kasıtlı parçalama izlerinin az olması, bazı uzuvların çukura atıldığında zaten ileri derecede çürümüş olabileceğine işaret ediyor.

Aldred'e göre Wandlebury, o dönemde kutsal ya da önemli bir toplanma alanı olabilir ve burada fiziksel cezalar uygulanmış olabilir.

Viking Çağı'na ait kafatası bulundu! Arkeologlar gördüklerine inanamadı: Dünyanın ilk cerrahi operasyonu
