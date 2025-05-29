Vize görüşmeleri duran ABD'de kıyım Çinli öğrencilerden başladı: İptal ediliyor

Yurt dışı eğitimi için ABD'ye gelmek isteyen öğrencilerin vize görüşmeleri durdurulurken ülkedeki kıyımın ise Çinli öğrencilerden başladığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğunu bildirmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı olanların da bulunduğu bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Rubio, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada yaptı.

Bakan Rubio, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

https://x.com/SecRubio/status/1927859105282015532

ABD'DE VİZE GÖRÜŞMELERİNİN İPTALİ

Cumhuriyetçi hükümet, ABD'de eğitim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya incelemesinden geçmesini zorunlu kılmayı planlıyor.

Haber kuruluşu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken, "teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan" yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.