Vladimir Putin, ABD'nin Grönland planını açıkladı! 'Ciddi' diyerek tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarını değerlendirdi. Putin meselenin Rusya'yı ilgilendirmediğini söyleyerek ABD'nin planını açıkladı. Putin, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarının tarihsel köklere sahip olduğunu belirterek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var." dedi.

PUTİN TARİH VERDİ

Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye hacminin son 10 yılda yaklaşık 9 kat arttığına işaret eden Putin, söz konusu güzergah üzerinden 2030 itibarıyla yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

RUSYA BURADAKİ EGEMENLİĞİNİ SAVUNMAYA HAZIR

Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştirmek istediklerini, Batılı ülkelere de kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumu nedeniyle Arktik'teki işbirliği olanaklarının zarar gördüğünü belirten Putin, "Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır." dedi.