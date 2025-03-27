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 | Suat Vilgen

Zelenski'den dikkat çeken çıkış! "Putin yakında ölecek!"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy, savaşta oldukları Rusya'nın güçlü lideri Putin'in yakında öleceğini iddia ederken "Bu, bir son olacak?" dedi

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Zelenski'den dikkat çeken çıkış!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 09:33

Ukrayna lideri Volodimir Zelenksiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hâlâ hayattayken, ABD'nin Rus entrikalarına karşı "güçlü kalması" çağrısında bulundu. Zelenski, Putin'in yakında öleceğini ve sonra her şeyin biteceğini söyledi.

MACRON İLE OMUZ OMUZA

Zelenskiy ve Macron, ABD'nin Salı günü arabuluculuğunda sağlanan Karadeniz ateşkesinin ardından çarşamba günü barışı konuşmak üzere bir araya geldi. Birleşik bir cephe oluşturan liderler, Rusya'nın çizgiyi aşmaması ve AB'nin Perşembe günü yapılacak kritik liderler zirvesi öncesinde bir arada durması çağrısında bulundu.

ThE Sun'de yer alan habere göre, Zelenskiy, Rusya'nın yanında yer alan Macaristan'ı örnek göstererek Putin'in " Avrupa Birliği'ni içeriden vurmaya çalıştığını" söyledi ve şunu yemini etti "O yakında ölecek, bu bir gerçek ve bu bir son olacak."

"PUTİN ÖLECEK" İDDİASI GERÇEK Mİ?

Öte yandan Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair söylentiler giderek yaygınlaşıyor. Sık sık şiş bir yüz, titreme ve seğiren bacaklarla görülüyor ve bu da hastalığının ilerlediği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?
Çatışmanın temel ön koşulu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik giderek artan düşmanca politikasıydı. Medyadaki Rus propagandasının içeriği göz önüne alındığında, bu politika, son yıllarda Ukrayna karşıtı propagandadan savaş propagandasına dönüşerek basitçe düşmanca hale geldi. (Kaynak: Wikipedia)
ETİKETLER
#volodimir zelenskiy
#volodımir zelenskiy
#Rusya-ukrayna Savaşı
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
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