Vladimir Putin'den Suriye'de Türkiye'ye destek: Güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor!

19 Aralık 2024 19:32 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 19:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile ilgili konulara da değindi. Putin, Ankara'nın terörle mücadeledeki hassasiyetlerini anladığını ifade etti. Putin, "Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor" derken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mültecilerin geri dönüşü konusundaki çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında Türkiye​ ile ilgili de açıklamalar yaptı. Beşar Esad'ın Suriye​'den ayrılmasının ardından bölgedeki durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile sürekli olarak değerlendirdiklerini belirten Putin​, "Sayın Erdoğan ile sürekli iletişim halindeyiz. Yakın zamanda Orta Doğu'daki durumu ele aldık. Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'ya yönelik tutumunu biliyoruz, bizim duruşumuz da malum. Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor. Mültecilerin kendi topraklarına dönüşü için de uğraşıyor. Özellikle kontrol ettiği Suriye bölgelerine geri dönüş için faaliyetlerde bulunuyor, bunlar gerçekçi adımlar" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TERÖR ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

Putin, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG konusundaki endişelerine de değinerek, "Türkiye'nin uzun süredir devam eden PKK ile ilgili kaygıları var. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suriye'deki tüm silahlı gruplarla görüştüklerini de sözlerine ekledi.

"FİLİSTİN KONUSUNDA DURUŞUMUZ BELLİ"

Putin, Rusya'nın İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına bağlı kaldığını söyleyerek, "Hem Lübnan hem de Filistin konusunda pozisyonumuz iyi biliniyor. Pozisyonumuz herhangi bir güncel konjonktüre bağlı değil. Filistin sorununun ancak kök nedenine değinilerek çözülebileceğine her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi bir zamanlar iki devletin -İsrail ve Filistin- kurulması gerektiği konusunda anlaşmıştı. İsrail kuruldu, Filistin ise kurulamadı. Bütün sorun bu" dedi.

PUTİN'DEN İSRAİL'E ELEŞTİRİ...

Putin, rejim değişikliğinin ardından İsrail askerlerinin Suriye topraklarındaki işgal girişimini de eleştirdi. Putin, "Rusya her türlü İsrail işgalini kınıyor. İsrail, Golan Tepelerindeki sınırdan 20-25 kilometreden daha fazla ilerledi. SSCB döneminde kurulan sınırlar dahi İsrail tarafından işgal edildi." sözlerini kullandı.

ESAD İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Bir gazetecinin, Suriye’de 12 yıl önce kaybolan bir ABD’li gazetecinin bulunması için Suriye’nin devrik lideri Esad ile görüşüp bilgi alıp alamayacağını sorusana Putin, "Açıkça söylemek gerekirse Esad ile henüz görüşmedim. Ama yakınlarda bunu yapacağım. Bunu da elbette sorarım. 12 yıl önce Suriye’de aktif bir savaş vardı. Esad bu gazeteciyle ilgili bir bilgiye sahip mi değil mi bilemiyoruz. Ancak bunu soracağıma söz veriyorum. Ayrıca Suriye’de durumu kontrol eden kişilere de sorabilirim" dedi.

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra kendisiyle bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Putin, Trump ile ne zaman görüşeceğini bilmediğini, kendisi ile 4 yılı aşkın süredir görüşmediğini belirtti. Putin, ayrıca Trump ile her zaman konuşmaya hazır olduğunu aktardı.