Vladimir Putin, Beşar Esad hakkında ilk kez konuştu: Geldiğinden beri görüşmedim

19 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'den kaçıp Rusya'ya sığınan Beşar Esad hakkında ilk kez konuştu. Putin, Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova​'da düzenlenen yıllık basın toplantısında ülke gündemine ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li bir gazetecinin sorusu üzerine, Rusya’ya sığınan eski Suriye​ Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova’ya gelişinden bu yana görüşmediğini ifade eden Putin​, ilerleyen zamanlarda Esad ile görüşme ihtimalinin olduğunu da söyledi.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELER RUSYA İÇİN YENİLGİ DEĞİL"

“Suriye’ye 10 yıl önce terörist bir yapılanmanın oluşmasını engellemek için geldik ve bu hedefimize ulaştık” diyen Putin, Suriye’deki durumun Rusya açısından bir yenilgi anlamına gelmediğini vurguladı.

"SAVAŞMADAN GERİ ÇEKİLDİLER"

Rusya’nın Suriye’den Tahran’a 4 bin İranlı savaşçıyı geri gönderdiğini kaydeden Putin, Halep’te 350 militanın yakalandığını, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birliklerin ise savaşmadan geri çekildiğini ifade etti.

Rusya, kendi isteği üzerine 4 bin İranlı savaşçıyı Suriye'den çıkardığını belirten Putin, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Khmeymim üssünü ve Tartus'taki üssü kullanmayı teklif ettiklerini söyledi.

RUSYA ÜSLERİNİ TERK EDECEK Mİ?

Rusya'nın Suriye'deki üslerini bırakıp bırakmayacağının henüz bilinmediğini belirten BPutin, bunun yeni otoritelerle çıkarların örtüşmesine bağlı olduğunu aktardı. Putin, "Rusya, Suriye'de barış ve huzura güveniyor ve tüm taraflarla ilişkilerini sürdürüyor" dedi.