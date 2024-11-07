Vladimir Putin, Donald Trump'ı tebrik etmedi ama görüşebilir! Tarih bile belli

07 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:03

Rus lider Vladimir Putin, ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump'ı tebrik etmedi. Fakat Putin'in 20 Ocak'tan önce Trump ile görüşebileceği belirtildi. Trump'ın zafer konuşmasında ''Savaşı bitireceğim'' demesinin ardından gelen bu haber dikkat çekti.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminden Donald Trump zaferle çıktı. Trump, rakibi Kamala Harris'i geride bıraktığı seçim yarışının ardından zafer konuşmasındaki 'savaş' mesajıyla dikkat çekti. Dünya liderleri, Trump'ı tebrik ederken Rus lider Vladimir Putin, sessiz kaldı.

Reuters'ın, Rus Interfax haber ajansından aktardığı bilgiye göre ise Putin, Trump'ı tebrik etmese de görüşebilir. Kremlin bugün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında yemin töreninden önce yani 20 Ocak tarihine kadar bir görüşme olabileceği belirtildi. Açıklamada, 'bir tür temas gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilmediği' belirtildi. Rus lider ise henüz Trump'ın seçim zaferi hakkında herhangi bir açıklama ya da yorum yapmadı.

Kremlin, Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından çarşamba günü temkinli bir tepki vererek ABD'nin hala dost olmayan bir devlet olduğunu ve Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirme söyleminin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zamanın göstereceğini söylemişti.

TRUMP'TAN DÜNYAYA 'SAVAŞ' MESAJI

Donald Trump, ABD seçim sonuçlarının resmi olmayan verilerine göre 270 delege sınırını aşmasının ardından ailesi ve yardımcılarıyla beraber sahneye çıktı.

Zafer konuşması yapan Trump, dünyaya mesajını ''Savaşı bitireceğim'' diyerek verdi. Trump'ın o sözler şu şekildeydi:

''Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde. Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm.''

''Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.''