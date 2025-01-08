Vladimir Putin'in hayatını anlatan 'Putin' filmi, Rus lideri çileden çıkaracak! Vizyon tarihi belli oldu

08 Ocak 2025 15:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:41

Deepfake yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatını anlatan Polonyalı yönetmen Patryk Vega'nın 'Putin' filmi 25 Ocak'ta vizyona girecek. Yapay zeka teknolojisiyle çekilen film, Rus lideri çileden çıkartacak cinsten.

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Polonyalı yönetmen Patryk Vega'nın deepfake yönetimini kullanarak yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı 'Putin' filmi için sayılı günler kaldı. Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in hayatını konu alan 'Putin' filmi 25 Ocak'ta 35 ülkede gösterime girecek. Filmde Polonyalı aktör Slawomir Sobala'nın yüzüne deepfake yöntemiyle Rus lider Putin'in yüzü yerleştirildi.

Polonyalı aktör Sobala, rolü alabilmek için Putin'in beden dilini, yürüyüşünü, mimiklerini, bir odaya nasıl girdiğine kadar inceledi. Sobala, bu rol için 2 yıl çalıştı.

PUTİN FİLMİ PSİKOLOJİK-KORKU TÜRÜNDE

Psikolojik-korku türündeki film, Rus liderin çocukluğuyla başlıyor. Putin'in annesi, onu bir grup çocukla tanıştırıyor ve ardından Putin, çocukların akran zorbalığına maruz kalıyor. Filmde Putin'in hayatının Judo çalışmaları, taksi şoförlüğü ve nişanlısıyla romantik buluşmaları gibi çeşitli evreleri de gösteriliyor. İktidara yükselişi, ABD ile ilişkileri, Çeçenistan, Ukrayna savaşları da filmde bulunuyor.

''GERÇEKLİĞE MEYDAN OKUYAN GERÇEK FİLM''

Polonya​'daki AIO stüdyosu bu İngilizce film için 3 yıl çalıştığını açıkladı. Yönetmen Vega, filmi, "İzleyicilere, gerçekliğe meydan okuyan gerçek bir hayat hikayesi anlatılıyor" diyerek şöyle anlatıyor:

"En yüksek çözünürlüklü detayları elde etmek için gerçek bir modele ihtiyacımız vardı. Putin'i stüdyoya davet edemeyeceğimiz için bu yöntemi kullandık. Gerçek dünya referansı olmadan, yapay zeka tek başına bu hassasiyeti yakalayamazdı. İzleyicilerin gerçek Putin'i ekranda görmeleri gerekiyordu.''

FİLM TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan Vega'nın yapay zekayla üretilen biyografik 'Putin' filmi Polonya'da tartışmalara da sebep oldu. Filmin fragmanında siyasi liderin dövüş sanatlarında yer aldığı, Boris Yeltsin ile yüzleştiği ve kirli bir bebek bezi taktığı görüldü.