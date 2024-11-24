Volkswagen’den Almanya’yı karıştıran açıklama: Maaşlara indirim…

24 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:10

Alman otomotiv devi Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve rekabette geri kalmamak için işçi çıkarmalar ve fabrika kapanışlarına gitmek zorunda kalabilir. Şirketin CEO’su Thomas Schaefer, bu zorlu kararların kaçınılmaz olduğunu açıkladı. İşçi sendikaları ise bu kararlara karşı çıkıyor ve Aralık ayından itibaren greve gitme tehdidinde bulunuyor.

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Volkswagen​, maliyetlerini 4 milyar euro azaltmayı planlıyor. Schaefer, bu hedefe ulaşmak için yalnızca doğal emekliliklerle işçi sayısını düşürmenin yeterli olmadığını söyledi. "Bu süreç 2035’e kadar uzarsa, rakiplerimiz bizi çoktan geçmiş olur," diyen Schaefer, yeniden yapılanmanın 3-4 yıl içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA​'DAKİ FABRİKALAR RİSK ALTINDA

Schaefer, Almanya’daki işgücü maliyetlerinin Güney ve Doğu Avrupa’daki fabrikalara kıyasla iki kat daha yüksek olduğunu belirtti. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Schaefer, yalnızca araç üretim tesislerinin değil, parça üretim tesislerinin de kapanabileceğini söyledi.

DÜNYA DEVİ MAAŞLARI DÜŞÜRÜYOR

Volkswagen, çalışanlardan yüzde 10’luk bir maaş indirimi yapmalarını da talep etti. Bu, zaten gerilimli olan işçi-işveren ilişkilerini daha da karmaşık hale getirdi. Sendikalar, bu taleplere karşılık, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının masadan kaldırılmasını istiyor.

Avrupa’daki otomobil talebinin toparlanmasını beklemenin gerçekçi olmadığını belirten Schaefer, bugüne kadar alınan tasarruf önlemlerinin şirkete 7,5 milyar euro kazandırdığını açıkladı. Ancak, daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ve bu durumun er ya da geç iş gücü üzerinde etkiler oluşturacağını söyledi.

SENDİKALAR GREV HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Volkswagen’deki sendikalar, işçi çıkarma ve fabrika kapanışı gibi sert adımlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Şirketten, bu kararları içermeyen bir çözüm önerisi bekleyen sendikalar, aksi takdirde greve gideceklerini duyurdu.

Thomas Schaefer, mevcut sorunlara yüzeysel çözümler üretmenin şirketi daha büyük sorunlara sürükleyeceğini söyledi. "Bunu sadece geçici bir çözümle sürdürmeye çalışmak, gelecekte daha büyük sorunlara yol açar," diyen CEO, yeniden yapılanmanın şirketin geleceği için hayati olduğunu ifade etti.

Volkswagen, bir yandan maliyetleri düşürmeye çalışırken diğer yandan sendikalarla masada uzlaşmanın yollarını arıyor. Ancak bu sürecin nasıl sonuçlanacağı hem işçiler hem de şirketin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.