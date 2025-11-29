Vücuduna çip taktırdı, şifreyi unutunca hayatı kabusa döndü

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan sihirbaz ve moleküler biyolog olan Zi Teng Wang, yıllar önce gösterilerinde kullanmak amacıyla eline bir tane RFID mikroçipi yerleştirdi. Ancak Wang, zamanla çipe koyduğu şifreyi unuttu ve kendi bedeninde taşıdığı teknolojiye erişemez oldu.

Yaşadığı bu durumu sosyal medya platformu Facebook üzerinden elinin röntgen görüntüsüyle hesabından paylaştı. Wang, "Şu anda kendi siberpunk distopyamı yaşıyorum, kendi vücudumdaki teknolojiye erişemiyorum ve bu tamamen benim aptallığım" dedi.

TÜM ÇABASI SEYİRCİYİ ETKİLEMEKTİ

RFID çipi, bir seyircinin telefonunu Wang'ın eline yaklaştırmasıyla çalışıyor ve sihir nuramasını tetikliyordu. Ancak Wang, birçok telefonda RFID okuma özelliğinin kapalı olduğu gerçeğini öğrenince bu fikrin sandığı kadar verimli olmadığını fark etti.

Bu kez çipi, bir Bitcoin adresi ve Imgur'da bulunan şaka amaçlı popüler bir bağlantıyla yeniden programladı. Ancak Imgur bağlantısı da yıllar sonra bozuldu. Wang çipi yeniden yazmak istediğindeyse kendi koyduğu şifreyi hatırlayamadığını fark etti.

TEK YOL OKUYUCUYU GÜNLERCE ELİNE BAĞLAMAK

Wang'ın teknoloji uzmanı arkadaşlarının söylediğine göre yapabileceği tek şey RFID okuyucusunu günlerce eline bağlı tutarak tüm şifre kombinasyonlarını tek tek denemesi. Çünkü üretim sistemi, şifreyi sıfırlama imkanı sunmuyor. Şifre unutulduğu için de çip kilitli kalıyor.

Bu yöntemin hiç pratik olmadığını söyleyen Wang, çipin kolunda kalacağını belirtti. Mesajında da "Hala kendi vücudumdaki teknolojiye erişemiyorum. Sinir bozucu ama komik" ifadelerine yer verdi.

BU İLK DEĞİL

2018'de Vice yazarı Daniel Oberhaus da sarhoşken eline bir NFC çipi taktırmış ancak sonrasında şifresini unutmuştu. Bunun üzerine kendisini "dünyanın en işe yaramaz siborgu" ilan eden Oberhaus, aylar sonra teknik dokümanları incelerken şifresini bulmuştu.

Uzmanlar çiplerin vücuda entegre edilmesiyle ilgili teknolojinin yaygınlaşması sonucunda bu tür durumların gelecekte daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.