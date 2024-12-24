WhatsApp'ı yasaklayan İran'dan geri adım! Erişime tekrar açıldı

24 Aralık 2024 20:20 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 20:22

Mahsa Emini'nin 2022 yılında gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından sıkılaştırılan sosyal medya yasakları, İran’da kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İran'da WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, ülkede uzun süredir yürürlükte olan sosyal medya yasaklarının kademeli olarak kaldırıldığını açıkladı.

İRAN​'DA WHATSAPP​ ERİŞİME AÇILDI!

Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Konseyi Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirterek, "Vatandaşların uluslararası platformlara erişimini sağlamak amacıyla WhatsApp ve Google Play üzerindeki yasaklar kaldırıldı" dedi.

İran, daha önce sosyal medya platformları üzerinden örgütlenme ve devlet aleyhine faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle Telegram​ uygulamasını da yasaklama kararı almıştı.

SOSYAL MEDYA NEDEN YASAKLANDI?

Eylül 2022'de, başörtüsü kurallarına uymadığı iddiasıyla gözaltına alınan Mahsa Emini’nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar, İran'da büyük protestolara yol açtı. Süreçte, ülkede sosyal medya platformları WhatsApp, X ve Instagram’ın yanı sıra VPN uygulamalarının indirilebildiği Google Play Store’a erişim de yasaklandı.

Google Play yasağı, İranlı yazılım geliştiriciler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Mesajlaşma platformlarının engellenmesiyle birlikte İranlı yetkililer, vatandaşlardan yerli uygulamaları tercih etmelerini istedi. Kullanıcılar yerli uygulamalarda güvenlik açıklarının fazla olduğunu öne sürerek, yerli yazılımlara mesafeli bir yaklaşım sergiledi.