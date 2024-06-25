WikiLeaks davasında Julian Assange serbest bırakıldı! ABD'deki tedirginlik dile döküldü

25 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:51

WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange pes etti ve özgür kaldı

WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange pes etti ve özgür kaldı

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki sivil katliamlarının gün yüzüne çıkaran, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, hakkındaki 18 suçlamadan birini kabul ederek anlaşmaya vardı ve serbest bırakıldı. ABD ile girdiği pazarlığın ardından serbest kalan Julian Assange, İngiltere'den ayrılarak, memleketi Avustralya'ya gitti.

WIKILEAKS DAVASI JULIAN ASSANGE'İN İTİRAFIYLA BİTECEK

ABD ile anlaşması doğrultusunda Julian Assange, mahkemede, gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu itiraf edecek. Anlaşma, Assange'in 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede itirafıyla son bulacak. Assange'in İngiltere'de yattığı hapis süresi de göz önüne alınarak ABD'de hapse girmemesi bekleniyor.

''2x3 METRELİK HÜCREDEKİ TECRİT BİTTİ''

Julian Assange'in serbest bırakılması WikiLeaks'in X'teki hesabından tecrit vurgusuyla duyuruldu. Paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki 2x3 metrelik hücrede günün 23 saatini tecrit altında geçirdiği 1901 günden sonra 24 Haziran sabahı serbest kaldığını ve Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.

Avustralya'ya gitmesine izin verilen Assange'in Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler de yayımlandı.

JULIAN ASSANGE'İN AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Julian Assange'in serbest bırakılmasını eşi Stella Assange da doğruladı. Stella, kendilerine senelerdir destek olan herkese şu sözlerle teşekkür etti:

"Bunun gerçekleşmesi için yıllardır emek veren sizlere şükranlarımızı kelimelerle ifade edemeyiz.''

Assange'ın annesi Christine, "Oğlumun çilesinin nihayet sona erdiği için minnettarım. Bu, sessiz diplomasinin önemini ve gücünü gösteriyor."ifadelerini kullandı.

Assange'ın babası gelişmeyi "harika" olarak nitelendirdi ve "Julian Avustralya'ya geri dönmekte özgür olacak gibi görünüyor, bunu mümkün kılan tüm destekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ABD'DE 'ADALETSİZLİK' TEPKİLERİ

Julian Assange'in 5 yıl boyunca hapis yatması, araştırmacı ve ulusal güvenlik gazeteciliği üzerinde yıkıcı ve uzun süreli bir etkiye neden olacağına dair endişeler taşırken, serbest kalmasına tepkiler de geldi.

Columbia Üniversitesi'nde basın özgürlüğünü savunan Knight First Amendment Institute'un yönetici direktörü Jameel Jaffer, "Bu anlaşma Assange'ın gazetecilerin her gün gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle beş yıl hapis yatacağını öngörüyor. Sonuç sadece bu ülkede değil tüm dünyada gazetecilik üzerine gölge düşürebilir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski başkan yardımcısı Mike Pence de anlaşmayı eleştirerek bunun bir "adaletsizlik" olduğunu söyledi. X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ordumuzun güvenliğini ya da ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan hiç kimse için anlaşma yapılmamalıdır.''

JULIAN ASSANGE 18 SUÇTAN YARGILANIYORDU

ABD'li savcılar, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılanmasını istiyorlardı.

2006 yılında kurulan WikiLeaks'de ABD hükümetinin 'en büyük gizli bilgi ifşalarından biri' olarak tanımlanan 10 milyondan fazla belge yayımlandı. İfşalar arasında, ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğüne dair bir görüntü de yer aldı.

Öte yandan Assange, İsveç'te ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ancak bu suçlamaları reddetti.

EKVADOR'A SIĞINMA TALEBİ

Assange, İsveç'te ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ancak bu suçlamaları reddetti. İsveç'e giderse ABD'ye iade edileceğini iddia ederek bunun yerine Ekvador Büyükelçiliği'nden siyasi sığınma talep etti. Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yedi yıl geçirdi.

İsveçli yetkililer 2019'da, ilk şikayetten itibaren çok fazla zaman geçtiğini söylediler ve davayı düşürdüler. Ancak İngiltere'de gözaltına alındı. İsveç'e iade edilmek üzere mahkemeye teslim olmadığı için yargılandı.

Uzun süredir devam eden hukuki mücadeleler boyunca Assange nadiren kamuoyunun önünde görüldü. 2021'de hapishanede geçirdiği felç de dahil olmak üzere yıllardır sağlık sorunları yaşadığı bildiriliyor.

JULIAN ASSANGE KİMDİR, WIKILEAKS NEDİR?

Julian Assange, bilgisayar programcılığıyla tanındı. 1995 yılında Avustralya'da bilgisayar korsanlığı nedeniyle ceza aldı fakat bir daha yapmayacağının teminatını vererek hapse girmekten kurtuldu.

2006 yılında WikiLeaks sitesini kurdu ve on milyondan fazla gizli belgeyi ifşa etti. Belgelerde ABD'nin savaş, casusluk ve yolsuzlukla alakalı raporları yer aldı. Bu belgelere göre, ABD ordusu hem Irak'ta hem de Afganistan da sivilleri öldürmüş fakat resmi raporlara yansıtılmamıştı.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.