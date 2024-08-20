X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı

20 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:51

Dünyanın en zengin iş insanları arasında listenin en üst sıralarında bulunan Elon Musk ile Avrupa Birliği arasında sular durulmuyor. X platformu, Avrupa Birliği'nin belirlediği kurallara uymadığı ve siyaseti dizayn etmeye çalışmakla suçlanıyor. Avrupa Parlamentosundan daha önce de Elon Musk'a uyarılar gitmiş ancak Musk bu uyarıları dikkate almamıştı. Avrupa Parlamentosu milletvekili Sandro Gozi yaptığı açıklama ile Elon Musk'ı yeniden uyardı. Gozi yaptığı açıklamada; 'X platformu belirlenen yükümlülüklere uymadığı takdirde tüm Avrupa topraklarında yasaklanacak' ifadesini kullandı.

Uzun süredir devam eden Elon Musk ve Avrupa Parlamentosu arasında yaşanan gerginliğin son konusu ise, ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'ın X üzerinden yayınlanan canlı röportaj yapılması oldu. Yapılan bu yayın AB tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Avrupa Parlamentosunda görev yapan İtalyan milletvekili Sandro Gozi, X'in Trupm ile yaptığı yayından sonra yaptığı açıklamada; 'X platformu Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasasına uymadığı takdirde, tüm Avrupa'da engellenecek ve kullanıma kapatılacak' ifadesini kullandı.

Donald Trump ile yapılan röportaj öncesinde de AB'nin iç pazardan sorumlu komisyon üyesi Thierry Breton X platformunu uyarmıştı. Yapılan uyarıda; 'Elon Musk, AB'nin koyduğu yasalara uymak zorunda. Uyulmadığı takdirde ise AB gerekeni yapacaktır demişti.

"YASA DIŞI ANLAŞMA TEKLİF ETTİLER"

X platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği'nin kendisine gizli bir anlaşma teklif edildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Komisyonu X'e yasa dışı bir anlaşma teklif etti. Eğer kimseye söylemeden konuşmaları sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi.

Elon Musk daha sonra da Avrupa Komisyonuna dava açtığını duyurdu.