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X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 12:50 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:51
X platformu tüm Avrupa&#039;da yasaklanabilir! Elon Musk&#039;a Avrupa Birliğinden son uyarı

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ile Avrupa Birliği arasında gerilim artıyor. Avrupa Birliği, Musk'ın yasal yükümlülüklere uymamak ve siyaseti dizayn etmeye çalışmakla suçlamıştı. Avrupa Parlamentosundan yapılan son açıklamada ise Elon Musk'a kurallara uymadığı takdirde X platformunun tüm Avrupa topraklarında yasaklanacağı mesajı verildi.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında listenin en üst sıralarında bulunan Elon Musk ile Avrupa Birliği arasında sular durulmuyor. X platformu, Avrupa Birliği'nin belirlediği kurallara uymadığı ve siyaseti dizayn etmeye çalışmakla suçlanıyor. Avrupa Parlamentosundan daha önce de Elon Musk'a uyarılar gitmiş ancak Musk bu uyarıları dikkate almamıştı. Avrupa Parlamentosu milletvekili Sandro Gozi yaptığı açıklama ile Elon Musk'ı yeniden uyardı. Gozi yaptığı açıklamada; 'X platformu belirlenen yükümlülüklere uymadığı takdirde tüm Avrupa topraklarında yasaklanacak' ifadesini kullandı.

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı - 1. Resim

Uzun süredir devam eden Elon Musk ve Avrupa Parlamentosu arasında yaşanan gerginliğin son konusu ise, ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'ın X üzerinden yayınlanan canlı röportaj yapılması oldu. Yapılan bu yayın AB tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı - 2. Resim

Avrupa Parlamentosunda görev yapan İtalyan milletvekili Sandro Gozi, X'in Trupm ile yaptığı yayından sonra yaptığı açıklamada; 'X platformu Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasasına uymadığı takdirde, tüm Avrupa'da engellenecek ve kullanıma kapatılacak' ifadesini kullandı.

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı - 3. Resim

Donald Trump ile yapılan röportaj öncesinde de AB'nin iç pazardan sorumlu komisyon üyesi Thierry Breton X platformunu uyarmıştı. Yapılan uyarıda; 'Elon Musk, AB'nin koyduğu yasalara uymak zorunda. Uyulmadığı takdirde ise AB gerekeni yapacaktır demişti.

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı - 4. Resim

"YASA DIŞI ANLAŞMA TEKLİF ETTİLER"

X platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği'nin kendisine gizli bir anlaşma teklif edildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Komisyonu X'e yasa dışı bir anlaşma teklif etti. Eğer kimseye söylemeden konuşmaları sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi.

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı - 5. Resim

Elon Musk daha sonra da Avrupa Komisyonuna dava açtığını duyurdu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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