Yabancı öğrenciler ile Kırgız grup birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

18 May 2024 20:23 - Güncelleme : 18 May 2024 20:25

Kırgızistan’da öğrenciler ile Kırgız grup arasında kavga çıktı. Ortalık bir anda karışırken çok sayıda öğrenci yaralandı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs’ta şehrin doğusunda bir grup Kırgız ile bir grup yabancı öğrenci arasında arbede yaşandı. Arbededen kaçan yabancı öğrencileri takip eden Kırgız gençler öğrencilerin kaldığı otelin önüne geldi ve kavga otel önünde devam etti. İki grup arasındaki kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise dün akşam yüzlerce Kırgız otelin önünde toplanarak olay çıkardı.

29 KİŞİ YARALI

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, kalabalığı uzaklaştırırken, olaya karışan 3 yabancının yakalandığını, göstericilerin ise sabaha karşı dağıldığını bildirdi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, olaylarda 29 kişinin hafif derecede yaralandığını duyurdu. Şiddet olaylarında ölülerin de olduğu iddia edildi.

“5 BİNE YAKIN YABANCI VAR”

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev da yaptığı açıklamada, dün başkentte 18 ile 25 yaş arasında değişen 700 kişinin şehrin merkez caddelerinin birinde toplandığını belirtti. Toplananların kızgınlığının Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden gelen vatandaşların sayısının hızla artmış olması olduğunu aktaran Taşiyev, “Bahsi geçen ülkelerden gelen göçmen sayısının artması nedeniyle tedbirler almaya başlamıştık. Cumhurbaşkanımız, ülkede yasadışı bulunan vatandaşların sorumluluğunu gözden geçirme talimatı vermişti” dedi.

“ŞİDDET OLAYLARIYLA İLGİLİ HABERLER YANLIŞTIR”

Kırgızistan Bakanlar Kurulu’ndan dünkü olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “sosyal medyada gerçek dışı bilgilerin yayılması yoluyla etnik gruplar arası şiddet ve huzursuzluğu kışkırtma girişimleri” şiddetle kınandı. Açıklamada, “Uluslararası basında yabancı öğrencilere karşı işlendiği iddia edilen cinayetler ve şiddet olaylarıyla ilgili haberler yanlıştır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı, tüm faillerin tespit edilerek yasalara uygun olarak cezalandırılacağı aktarıldı.

PAKİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A “PROTESTO NOTASI”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Maslahatgüzarına protesto notası iletildiği belirtildi. Açıklamada, “Kırgız maslahatgüzarına, Kırgız hükümetinin Pakistanlı öğrencilerin ve vatandaşların emniyeti ile güvenliğini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 4 Pakistanlıya ilk yardım yapılarak taburcu edildiğini ve 1 Pakistanlının tedavisinin sürdüğünü doğruladı” denildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, olaydan duyduğu endişeyi dile getirerek, Kırgızistan’ı terk etmek isteyen Pakistan vatandaşlarını derhal geri getireceklerini söyledi.