Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 19:44 - Güncelleme : 18 May 2024 19:45
Ağrı'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken araçlarda da büyük maddi hasar oluştu.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir sürücünün trafik ışığını ihlal etmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı