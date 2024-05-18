Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var

18 May 2024 19:44 - Güncelleme : 18 May 2024 19:45

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Amasya'da büyükbaş hayvana işkence yapılan işletmenin faaliyetleri durduruldu

Amasya'da büyükbaş hayvana işkence yapılan işletmenin faaliyetleri durduruldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir sürücünün trafik ışığını ihlal etmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.