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Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 19:44 - Güncelleme : 18 May 2024 19:45
Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken araçlarda da büyük maddi hasar oluştu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir sürücünün trafik ışığını ihlal etmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı.

Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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