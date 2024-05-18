Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var
Arnavutköy'de polislerin kimlik kontrolü yapmak istediği araçtaki 2 şüpheli kaçmaya çalışıp polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıslardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Polisler ile GBT kontrolünden kaçmak isteyen şüpheliler arasında çatışma çıktı.
Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi.
SİLAHLAR PATLADI
Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ekipler şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
SABIKA DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.