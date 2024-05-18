Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

18 May 2024 19:22 - Güncelleme : 18 May 2024 19:31

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Polisler ile GBT kontrolünden kaçmak isteyen şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi.

SİLAHLAR PATLADI

Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ekipler şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

SABIKA DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.