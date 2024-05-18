Amasya'da büyükbaş hayvana işkence yapılan işletmenin faaliyetleri durduruldu

18 May 2024 18:50 - Güncelleme : 18 May 2024 19:20

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde kesim öncesi büyükbaş hayvana balta ve bıçakla işkence edilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü skandal görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tesiste yapılan incelemeler sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kesim öncesi büyükbaş hayvanın kafasına balta ile vurulmasına ilişkin, "Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç "Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İŞLETMENİN KAPISI MÜHÜRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da skandal olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hayvana eziyetin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, söz konusu işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında "Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir. Söz konusu işletmenin faaliyetleri “hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri” sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur" dedi.

İŞLETMEDEN İLK AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, “Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay" diye konuştu.

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, "3, 4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi” ifadelerini kullandı.