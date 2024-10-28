Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından bir ilk: Doha'da Gazze için ateşkes görüşmeleri başladı

28 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:41

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes için görüşmeler yeniden başladı. Fakat Hamas, görüşmelere temsilci göndermedi. Görüşmelere ise Katar, Mısır, ABD ve İsrail'den temsilciler katıldı.

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Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

Gazze​ için ateşkes​ görüşmeleri Katar​'ın başkenti Doha​'da yeniden başladı. Görüşmelere Katar, Mısır, ABD ve İsrail temsilcileri katılırken Hamas herhangi bir temsilci göndermeyi tercih etmedi. İsrail heyetinin temsilcisi olarak Mossad'ın Başkanı David Barnea katıldı. Görüşmelerde bulunan üst düzey yetkililer ise şu şekilde; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Cesim es Sani, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Rashad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns

Doha'da başlayan yeni ateşkes görüşmeleri, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yapılan ilk üst düzey görüşme.

ATEŞKES İÇİN 'YENİ BİR ÇERÇEVE'

ABD daha önce tüm tarafların görüşmelerin ilerlemesini kolaylaştırmak amacıyla bir ateşkes anlaşması için “yeni bir çerçeve” arayışında olduğunu belirtmişti.

İsrailli kaynaklara göre, İsrail heyetiyle bağlantılı bir yetkili, nihai anlaşmanın Tel Aviv'in çatışmaları durdurma isteğine bağlı olduğunu belirtti. İsrail heyeti ancak hükümetin onayını bekleyen bir adım olarak yetkilendirildiğinde sonuç elde edebilir.

Ancak analistler Hamas ile İsrail arasındaki temel görüş ayrılıkları, İsrail'deki iç siyasi çekişmeler ve ABD başkanlık seçimleri nedeniyle görüşmelerde kısa vadede bir ilerleme kaydedilmesi olasılığının yüksek olmadığını düşünüyor.