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 | Selahattin Demirel

Yair Golan'dan Netanyahu hükümetinin kirli yüzünü ortaya koyan sözler: Gazze'de çocukları hobi olarak öldürüyor

İsrail'de muhalefetteki Demokratların lideri Yair Golan, İsrail ordusunun Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü ifade ederek Netanyahu hükümetiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Golan, İsrail'in bu şekilde devam etmesi halinde dışlanmış bir devlet olacağını söyledi.

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Yair Golan'dan Netanyahu hükümetinin kirli yüzünü ortaya koyan sözler: Gazze'de çocukları hobi olarak öldürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 18:12

İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, İsrial medyasına verdiği röportajda Netanyahu hükümetinin kirli yüzüyle ilgili dehşete düşüren ifadeler kullandı.

Yair Golan'dan Netanyahu hükümetinin kirli yüzünü ortaya koyan sözler: Gazze'de çocukları hobi olarak öldürüyor

"DIŞLANMIŞ BİR ÜLKE OLACAK"

Golan, İsrail'in Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve Gazze'deki savaşı sert bir dille kınadı. Golan, "İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olma yolunda ilerleyecek.

Yair Golan'dan Netanyahu hükümetinin kirli yüzünü ortaya koyan sözler: Gazze'de çocukları hobi olarak öldürüyor

Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendine görev edinmez. Bu hükümet, ahlakı olmayan ve kriz zamanında bir ülkeyi yönetme becerisi olmayan intikamcı tiplerle dolu. Bu, varlığımızı tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Golan'ın açıklaması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm siyasi kanatlardan tepki gördü.

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