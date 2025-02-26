Yanağında kulakla doğan bebek! Doktorlar sebebini açıkladı

Galler'in Bridgend şehrinde bir bebek Goldenhar sendromuyla dünyaya geldi. Vinnie James isimli bebek hastalığı nedeniyle yanağında bir kulakla ve sağ gözü olmadan doğdu.

25 yaşındaki Grace ve 26 yaşındaki Rhys James çifti, bebeklerine kavuşacakları günü heyecanla beklediler. Bu süreçte Grace, sorunsuz bir hamilelik süreci geçirdi. Vinnie James adını verdikleri bebek, dünyaya geldiğinde ise doktorlar nefes alamadığını fark ettiler ve acil olarak müdahale ettiler.

DOKTORLAR SEBEBİNİ AÇIKLADI

Grace korku içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken bebeğinin yanağında kulağı olduğunu fark etti. Doktorlar, bebek Vinnie'nin nadir görülen Goldenhar sendromuyla doğduğunu sağ gözünün de bu yüzden olmadığını açıkladı.

KULAĞININ YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Hastalık hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Grace, duydukları ve gördükleri karşısında şoke olduğunu söyledi. Doktorlar, Vinnie'nin boynunun ön tarafında küçük bir delik açıp nefes almasına yardımcı olmak için bir tüp yerleştirdiler. Bu tüp, havanın burun ya da ağza uğramadan doğrudan akciğerlere gitmesini sağladı.

Bu sürecin ardından ardından Vinnie için protez göz takma süreci başladı. Önümüzdeki yıllarda kulağının yerini değiştirmek için de ameliyat olacak.