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 | Berrak Arican

Yarasa yiyip ölen çocuk onlarca kişinin de ölümüne neden oldu! Ülke alarmda

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yarasa yiyen bir çocuk 48 saat içinde hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısında 50'den fazla kişinin bu çocuk nedeniyle öldüğü iddia edildi.

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Yarasa yiyip ölen çocuk onlarca kişinin de ölümüne neden oldu! Ülke alarmda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 17:18

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) duyurduğuna göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında 50'den fazla kişi, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın semptomlarının ortaya çıkışıyla ölüm arasındaki sürenin son derece kısa olduğu belirtildi.

ÖLÜM ORANI COVİD-19'DAN DAHA FAZLA

Salgının 21 Ocak'ta başladığı ve DSÖ verilerine göre şu ana kadar 419 vaka kaydedildiği belirtildi. Bunlardan 53'ünün ölümle sonuçlandığı ve hastalığın ölüm oranının yüzde 12.49 olduğu saptandı ki bu oran Covid-19'da yüzde 3.14'tü.

YARASAYI YEDİ, 48 SAAT İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19'da olduğu gibi bu hastalığın da yarasalardan insana geçtiği düşünülüyor. DSÖ'nün Afrika ofisine göre ilk vakalar Boloko kasabasında görüldü. Çocuğun yarasa eti yedikten sonra 48 saat içinde kanamalı ateş semptomlarıyla hayatını kaybettiği bildirildi.

VAHŞİ HAYVAN TÜKETİMİ HASTALIĞI YAYIYOR

Başlangıçta Ebola veya Marburg gibi bilinen kanamalı ateş hastalıklarından biri olduğu sanılsa da yapılan testler bu hastalıkların negatif çıktığını gösterdi. Bazı vakalarda sıtma da tespit edildi. Özellikle vahşi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili endişeler artarken, vahşi hayvan tüketiminin bu tür hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 nedeniyle dünyada kaç kişi öldü?
Şu ana kadar tüm dünyada saptanan toplam 685.273.221 olgudan 658.075.477 kişinin iyileştiği, 6.839.960 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildiril
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