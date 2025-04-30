Yangın kısa sürede büyüdü, İsrail yardıma muhtaç hale geldi: Uluslararası acil durum çağrısı

İsrail'de Eştaol Ormanı'nda başlayan yangın her geçen dakika biraz daha büyüdü. 12 yangın söndürme uçağı, 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibi yangını kontrol altına almaya yetmeyince İsrail yardıma muhtaç oldu. Tel Aviv yönetimi, aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulundu.

OTOYOLLARI ULAŞIMA KAPATILDI

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

5 YERLEŞİM YERİNE TAHLİYE

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs’teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarnıdaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.