Yanlış fotoğraf hayatını mahvetti: Bir anda 62 ayrı suçtan hapse atıldı! Üstelik aynı olay yüzlerce kez yaşandı

15 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:29

Brezilya'da akılalmaz bir olay nedeniyle masum bir kişi 3 yıl hapis yattı. Polisin yanlış fotoğrafla yaptığı kimlik tespiti yüzünden 62 suçla itham edilen kişi, ''öleceğimden korktum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Brezilya'da Rio de Janeiro'da apartman görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Paulo Alberto da Silva Costa 2020 yılında gözaltına alındı. Neler olduğunu anlayamayan Costa bir anda 2 cinayet dahil 62 ayrı suçtan dolayı hapse atıldı.

Polisin görgü tanıkları ve mağdurlara yanlış fotoğraf göstererek yaptığı kimlik tespiti sonucu Costa, 3 yılı parmaklıklar ardında geçirdi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, itirazların ardından yaptığı incelemede, Costa'nın yanlış fotoğrafla kimlik tespiti nedeniyle suçlandığını açıkladı ve 2023 yılında beraatına karar verdi.

''ÖLECEĞİM DİYE KORKTUM''

Hakkındaki diğer suçlamalarla ilgili yargılamalar süren Costa, yapılan yanlışlık sonucu hayatının karardığını belirterek, "Mahkeme duruşmalarına katılmak için sürekli işten izin alması gereken birini kim işe alır ki? Normal bir hayatım olamaz. Brezilya'da, hakkımda açılan bu davaların sonunu göremeden öleceğim diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerinden Belford Roxo'da yaşayan Costa, "Siyah ve yoksul olduğum için hayatımı mahvettiler." dedi.

AYNI OLAY YÜZLERCE KEZ YAŞANDI

Öte yandan, hatalı fotoğrafla yapılan kimlik tespitinin ardından 170 yıl hapis cezasına çarptırılan başka bir kişi de parmaklıklar ardında 12 yıl geçirdikten sonra geçen yıl mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, yalnızca 2023'te yanlış fotoğrafla kimlik tespitinden hüküm giyen 377 yargı kararını bozmuştu.