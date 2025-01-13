Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!

13 Ocak 2025 12:49 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:08

İspanya'da kaya tırmanışı için yola çıkan bir grup arkadaş, yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli yürüyüş patikalarından birine girdiler. Aralarından bir kişi, 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

İspanya'da bir grup arkadaş, kaya tırmanışı yapmak için ülkenin El Chorro bölgesine gittiler. Dünyanın en tehlikeli yürüyüş patikalarından biri olan El Chorro'da dönüş yolunda yanlış patika seçimi ölüm getirdi. Tehlikeli ve engebeli yapısıyla bilinen dağ patikası Caminito del Rey’de yürüyen ekipten İrlandalı 2 dağ tırmanışçısı kayıplara karıştı.

İrlandalılardan 21 yaşındaki kadın​, tehlikeli patikada 150 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ölen kadının arkadaşının ise uçurumun kenarından yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Raporlara göre İrlandalı iki dağ tırmanışçısı, olayın gerçekleştiği gün İspanya’nın El Chorro bölgesinde kaya tırmanışı yapıyorlardı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ PATİKALARINDAN BİRİ

Dünyanın en tehlikeli yürüyüş patikalarından biri olan El Chorro, daha önce de can kayıplarıyla biliniyordu. Benzer bir olay geçen ay aynı bölgede, 20 yaşındaki İngiliz bir dağcının El Chorro köyü yakınlarındaki Puente del Mono'daki Maymun Köprüsü'nde düşüp yaralanmasıyla yaşandı.