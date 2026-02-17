Yanlış kişiyi kaçırdılar: 85 yaşındaki adamı zorla alıkoydular

Sydney'de sabahın erken saatlerinde, 85 yaşındaki adam North Ryde’daki evinden kaçırıldı. Polis, en az 3 kişinin zorla eve girdiğini ve yaşlı adamı koyu renkli bir SUV araca bindirerek olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Polis, yaşlı adamın asıl hedef olmadığını düşündüğünü iletti. Ekipler, kaçıranların başka bir kişiyi hedef almış olabileceği ancak yanlış adrese gittiklerini düşünüyor. Şimdiye kadar da bir fidye talebinde bulunulmaması bu durumu doğruluyor.

''YÜZDE YÜZ EMİNİM Kİ YANLIŞ KİŞİYİ ALDILAR''

Polis, yalnız yaşayan adamın günlük olarak alması gereken ilaçlar olduğunu ve sağlık durumu nedeniyle zamanla yarıştıklarını ifade etti.

Yeni Güney Galler Polisi’nden Andrew Marks, “Şu aşamada hayatta olduğuna inanıyoruz ve güvenli bir şekilde geri dönmesini istiyoruz. Normal bir kaçırma vakasında fidye talebi olurdu. Ancak ben yüzde yüz eminim ki yanlış kişiyi aldılar” ifadelerini kullandı.