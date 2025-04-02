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 | Berrak Arican

Yanlışlıkla 2,5 milyon doları bağışladı! Vakfın da haberi yok para da

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 76 yaşındaki Mildred Simoneriluto yanlışlıkla 2,5 milyon dolarlık ikramiyeyi vakfa bağışladı. Bu yanlışlık ise geri dönülemez bir hataya dönüştü.

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Yanlışlıkla 2,5 milyon doları bağışladı! Vakfın da haberi yok para da
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:39

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Mildred Simoneriluto, 2024 yılının Mayıs ayında bir marketten bir bilet aldı. Bilete büyük ikramiye vurduğunu duyunca ise büyük bir şok yaşadı. Büyük ikramiye ise 2,5 milyon dolardı. Bileti unutmamak için ceketinin cebine koydu fakat bunu bir türlü hatırlayamadı.

CEKETİNİ VAKFA BAĞIŞLADI

Simoneriluto, o gün neler olduğunu geriye doğru sararak düşünmeye başladığında ceketinin cebine koyduğunu fakat ceketini toplanan eşyaları dünya çapında dağıtan bir yardım kuruluşu olan Vietnam Gazileri Amerika'ya bağışladığını hatırladı.

''BUNU NASIL GERİ ALABİLİRİM?''

New York Post'un haberine göre yaşlı kadın, ''Afalladım, bunun anlatabileceğim kelimeler yok, bunu nasıl geri alabilirim?'' diyerek araştırmaya başladı. Bileti ceket cebine koymasının tek sebebinin bileti unutmamak olduğunu söyleyen Simoneriluto, bileti aldığı markete defalarca gittiğini fakat yapabilecekleri bir şeyi olmadığını söylediklerini aktardı.

HALKA ÇAĞRI YAPTI

Simoneriluto, kazanan numaraları hafızasına kazıdı: 14, 22, 33, 35 ve 38. Şimdilerde bir umut herhangi birinin ceket ceplerinde bu bileti bulup haber vermesini bekliyor.

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