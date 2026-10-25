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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:26

Yapay zeka insanları korkutuyor! Artık neredeyse dünya savaşına dahil olmak kadar korkutucu

Güney Kaliforniya'da yapılan bir araştırma, insanların yapay zeka üzerine korkularının her geçen gün daha da arttığını ortaya koydu. Hatta yapay zeka artık Amerikalıların en büyük 10 korkusu arasında.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Yapay zeka insanları korkutuyor! Artık neredeyse dünya savaşına dahil olmak kadar korkutucu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:26

Güney Kaliforniya'daki Chapman Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma dikkat çekti. Bu sene içinde 1200 yetişkin ile yapılan bir ankette, yapay zekanın siyasi sürece zarar vereceğine dair endişeler en çok dile getirilen 3. korku oldu. Listenin ilk iki sırasında ise hükümetteki yolsuzluk ve 'nin bir dünya savaşına dahil olması bulunuyordu. , ilk 10 listesinde iki kez yer alan tek konu oldu. Ekonomiye zarar vereceğine dair endişeler de 7. sırada kendine yer buldu.

Yapay zeka insanları korkutuyor! Artık neredeyse dünya savaşına dahil olmak kadar korkutucu

SOHBET ROBOTLARI, GENETİK TASARIMI... 

The Independent'ın haberine göre, yapay zeka ekonomisi üzerine çalışan yardımcı doçent Seth Benzell, "İnsanların yapay zekaya ilişkin korkuları, otomasyon ya da işlerini kaybetme endişelerinden çok daha geniş kapsamlı" açıklamasında bulundu. 

Ankete katılanlara yapay zeka üzerine korkularının detaylandırılması istendiğinde ise romantik sohbet botlarının yaygınlaşması, bebeklerin genetik olarak tasarlanması için yapay zekanın kullanılması ve insan çalışanları sürekli izleyen teknolojilerin devreye sokulması gibi konular öne çıktı.

YAPAY ZEKA KULLANICILARININ KORKUSU DAHA AZ

Araştırmaya göre yapay zeka kullanan kişiler ise teknolojinin olası etkilerinden daha az korkuyor. Hatta insan ömrünü uzatabilecek tıbbi tedaviler gibi bazı yapay zeka teknolojileri insanlarda umudu tetikliyor. 

Yapay zeka insanları korkutuyor! Artık neredeyse dünya savaşına dahil olmak kadar korkutucu

Üniversitede sosyoloji profesörü olan Christopher Bader, "Yapay zeka günlük yaşamla daha fazla bütünleştikçe, bu korkuları anlamak giderek daha önemli hale gelecek. Yapay zekaya dair endişelerin, gelecek yıllarda da ülke gündemindeki tartışmaların önemli bir parçası olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.'' dedi. 

DÜNYA SAVAŞI, BİYOLOJİK SAVAŞ VE TERÖR DE KORKUTUYOR

Öte yandan yapay zekanın bu yıl ilk 10 korku arasına girmesinin yanı sıra ABD'liler bir dünya savaşına dahil olmaktan, biyolojik savaş ya da terör saldırılarından da korkuyorlar. Bu korkular halk arasında arttı. 

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ETİKETLER
#yapay zeka
#ABD
#Dünya Savaşı
#Chapman Üniversitesi
#Biyolojik Savaş
#Dünya
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