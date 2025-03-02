'Yapay zeka sevgili' 'hastayım' diyerek dolandırdı! Ne olduğunu son ana kadar anlamadı

Yapay zeka, herkesin olduğu gibi dolandırıcıların da işini kolaylaştırdı. Çinli bir adam, yapay zeka sevgilisi tarafından 200 bin yuan yani yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldı.

Liu soyadlı bir Çinli, sosyal medya üzerinden Jiao isimli bir kadınla tanıştı. Liu, bir süre sonra Jiao ile uzak mesafe ilişkisi yaşamaya başladı. Jiao, ona fotoğraflar, videolar attı. Liu ise bu görsellerde hiçbir farklılık görmedi. Jiao bir süre sonra 'hastayım' diyerek Liu'dan para talep etmeye başladı. Her şeyden habersiz olan Liu, Jiao'ya sağlık faturalarını ödemesi için ve bir işi finanse etmesi için 200 bin yuan yani yaklaşık 1 milyon TL para gönderdi.

KIZ ARKADAŞI ASLINDA BİR YAPAY ZEKAYDI

Liu'nun kız arkadaşı ise aslında bir yapay zekaydı. Dolandırıcıların yapay zeka ile oluşturduğu Jiao kurgusal bir kişilikti. Polis soruşturması, "dolandırıcı ekibin" Liu'ya "hepsi yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuş veya birden fazla görüntünün birleştirilmesiyle elde edilmiş video ve fotoğraflar" gönderdiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca kurbanı, "kız arkadaşının" acil mali yardıma ihtiyaç duyduğuna inandırmak için sahte tıbbi raporlar ve faturalar da ürettiler.

YAPAY ZEKA KÜRESEL BİR ENDİŞE

Raporda, "Bay Liu süreç boyunca Bayan Jiao'yla hiç yüz yüze görüşmedi" ifadeleri kullanıldı. Suçluların finansal dolandırıcılık için teknolojiyi suistimal ederek gerçek kişileri taklit etmesi ya da tamamen kurgusal kişilikler oluşturmasıyla birlikte, yapay zeka dolandırıcılığı giderek büyüyen küresel bir endişeye neden oldu.