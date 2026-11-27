Florida eyaletinin Port St. Lucie kentinde yaşayan David Anthony Sanchez, popüler yayıncı N3on'un kimliğine bürünerek gerçekleştirdiği kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 47 ay hapis cezasına çarptırıldı. The Verge'ün haberine göre, ABD Florida Güney Bölgesi Savcılığı kayıtlarında Sanchez'in sahte hesaplar ve yapay zekayla üretilmiş ses kayıtları kullanarak bir memecoin tanıtımı üzerinden 260 bin dolar değerinde kripto para çaldı.

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Yapay zekayla başkasının kimliğine bürünüp dolandırıcılık yaptı, cezası ağır oldu! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 77

Dolandırıcılığı gerçekleştirmek için Sanchez'in, N3on’a aitmiş gibi görünecek şekilde tasarlanmış hesaplar oluşturduğu ve hem yayıncı hem de onun temsilcisi gibi davranarak proje organizatörleriyle iletişim kurduğu bildirildi.

ÇALDIĞI PARALARI DOLARA ÇEVİRDİ

Ayrıca Sanchez, N3on'un kimliğini kullanarak sözleşmeler imzaladı ve yayıncının sesini taklit eden, yapay zeka tarafından üretilmiş bir ses kaydı göndererek onun projeye katılımını sahte bir şekilde teyit etti.

Sanchez’in kimlik taklidi ve sahte beyanları nedeniyle aldatılan mağdurlar, onun kontrolündeki hesaplara yaklaşık 260 bin dolarlık kripto para aktardılar. Sanchez daha sonra, dolandırıcılık gelirlerinin niteliğini, kaynağını ve sahipliğini gizlemek amacıyla tasarlanmış finansal işlemler yoluyla kripto paranın önemli bir kısmını dolara çevirdi.