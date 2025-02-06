Yaramaz sincap binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

06 Şubat 2025 09:58 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:07

Kanada Toronto'da binlerce kişi ve işletmeyi etkileyen elektrik kesintisi, bir sincap nedeniyle meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bir sincabın istasyondaki bir transformatöre temas ederek bir sigortanın düşmesine neden olduğunu söyledi.

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Kanada'da ilginç bir olay yaşandı. Toronto'da büyük bir bölgede bir anda elektrikler gitti. Hydro One, ilk olarak John Street ve Wellington Street West yakınlarındaki John İletim İstasyonu'nda bir elektrik kaynağı kaybı olduğunu belirtti.

Elektrik, yaklaşık üç saat sonra geri yüklendi.

SİGORTALARI ATTIRMIŞ

Hydro One, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sincabın istasyondaki bir transformatöre temas ederek bir sigortanın düşmesine neden olduğunu söyledi.

Elektrik şirketi, "John İletim İstasyonu'nda hayvanları güvende tutmak ve istasyona girmelerini önlemek için bir dizi bariyer bulunmaktadır. Gelecekte bu tür olayların önlenmesi için ek önlemler alacağız." dedi.

İLK OLAY DEĞİL

Olayın ardından sincabın hayatta kalıp kalmadığı belirtilmedi.

Bu, bir kemirgenin binlerce hidro müşterisini elektriksiz bıraktığı ilk olay değil.

Geçen yıl Mayıs ayında, George Street ve King Street East yakınlarındaki bir transformatöre bir sincap temas etti, bu da bir yangına ve ardından bir elektrik kesintisine neden oldu.