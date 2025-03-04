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 | Sule Altinel

Yasa tasarısı sunuldu! 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın yüzü olacak

ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesinin, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin'in yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulması için yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

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Yasa tasarısı sunuldu! 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın yüzü olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 03:21
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 03:21

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilci Meclisi üyesi Brandon Gill ve Troy Nehls, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.

Nehls, "Amerika'yı altın çağa taşımak için Başkan Trump'tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yoludur." ifadelerini kullandı.

"HAYDİ TARİH YAZALIM"

Gill ise tasarıya destek verilmesini isteyerek, "Haydi tarih yazalım." açıklamasında bulundu.

Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alacağı belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Banknot değerli kâğıt mı?
Banknot, para birimi yasasından sonra yetkili bankalar tarafından tedavüle çıkarılmış, tutarı para değeri birimlerinin ortalaması üzerinden belirlenen kâğıt paradır.
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