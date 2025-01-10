Yasadışı bir şekilde şehre salındılar! Özel eğitimli personel sokakta halk evlerde

10 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:37

İskoçya'nın Highland konsey bölgesinde bulunan Killiehuntly Dell'de birçok vaşak yasadışı bir şekilde şehre salındı. Polis, 2 vahşi kedinin yakalandığını fakat ardından bölgede en az 2 vaşak daha olduğunu bildirdi. Halka uyarılar yapılırken özel eğitimli personel sokağa indi, hayvanları aramaya başladı.

İskoçya'da Kingussie yakınlarındaki Killiehuntly Dell'de vahşi kedi olan vaşaklar yasadışı bir şekilde şehre salındı. İlk olarak 2 vaşak tespit edildi. Özel eğitimli personel arama çalışmaları başlattı. Vaşakların yakalanmasının ardından ihbarlar devam edince polis, halka yeni bir uyarı geçti ve arama çalışmaları yeniden başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Peş peşe gelen ihbarların ardından İskoçya polisi, yakalanan vaşakların yasadışı bir şekilde salındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis, halkı hayvanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, hayvanların Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmeden önce Highland Yaban Hayatı Parkı'ndaki karantina tesislerinde bakıldığını doğruladı.

HAYVANLARIN DOĞADA HAYATTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL!

RZSS Genel Müdürü David Field, "Bu vaşakların yasadışı şekilde serbest bırakılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son derece sorumsuz bir davranıştı ve yeterli hazırlık yapılmadığı için vahşi doğada hayatta kalmaları pek mümkün değil.'' dedi.