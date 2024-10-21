Yaşlı kadın ormanda eşinin cansız bedeninin yanında bulundu! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

21 Ekim 2024 16:01 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:18

ABD'nin Maine eyaletinde ormanda yürüyüşe çıkan yaşlı çift, yollarını kaybetti. 72 yaşındaki kadın, bulunduğunda eşi hayatını kaybetmişti. Yaşlı kadın ise yanlarındaki köpeği sayesinde hayatta kalmış.

ABD'nin Maine eyaletinde yürüyüşe çıkan Pamela ve John Helmstadter çift, patika yoldan çıktılar ve yönlerini kaybettiler. Komşularının ihbarı üzerine yaşlı çift için arama çalışmaları başladı. Yetkililer, birkaç gün sonra Pamela'yı, eşi John'un cansız bedeninin 200 metre uzaklığında canlı olarak buldu. 82 yaşındaki John Hlmstadter'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

YAŞLI KADIN KÖPEĞİ SAYESİNDE HAYATTA KALDI

72 yaşındaki Pamela Helmstadter'ın hayatta kalmasını sağlayan ise yanlarındaki köpeğiydi. Pamela, siyah labrador köpeği Lucy'nin onu güvende tutmak için çaba gösterdiğini ve göğsünde uyuyarak ona verdiği sıcaklık sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Pamela, patikadan ayrıldıktan sonra bir daha geri dönemediklerini söyledi. Komşuları ise çiftin 2 köpeğinden birinin eve tek başına dönmesi üzerine şüphelendiğini açıkladı.

Yaşlı kadın, bulunmasından saatler önce başının üzerinde sürekli arama helikopterlerinin uçtuğunu duyana kadar hayatta kalma umudunu kaybettiğini söyledi.