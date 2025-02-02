Yatılı okula bombalı saldırı: Katliamı üstlenen olmadı!

02 Şubat 2025 09:20 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:39

Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Kursk'un Suca bölgesinde bir yatılı okul füzelerle vuruldu. Ukrayna, saldırıyı Rus birliklerinin düzenlediğini duyurdu. Ukrayna'da da yerleşim yerleri ve enerji tesisleri hedef alındı. Saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde bulunan Suca'da yatılı bir okula bombalı saldırı düzenlediğini iddia etti. Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca şehrindeki yatılı okula füze saldırısı düzenleyerek savaş suçu işledi. Füzeler Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya bunun kışkırtıcı bir provokasyon olduğunu öne sürerek, Ukrayna'nın ''Kursk bölgesindeki Russkoye Poreçnoye köyünde yaptığı vahşeti kamuoyundan gizlenmesi amaçlandı.'' ifadelerine yer verdi. Sivillere yönelik saldırıyı 'terörist ve insanlık dışı' olarak tanımlayan Rusya'yı, Ukrayna ise yalandı.

UKRAYNA: YATILI OKULU RUSYA VURDU

Ukrayna, saldırının Rusya tarafından düzenlendiğini, Rus birliklerin, Kursk bölgesinin Ukrayna güçleri tarafından tutulan bir bölümünde tahliye için hazırlanan insanların bulunduğu bir yatılı okulu vurduğunu ve en az 4kişinin öldüğünü öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıda yatılı okulun yerle bir olduğunu söyledi.

YERLEŞİM YERLERİ VE ENERJİ ALTYAPILARI VURULDU

Rusya, Ukrayna'da ise yerleşim yerlerini ve enerji altyapılarını bir kez daha hedef alarak en az 15 kişinin ölümüne neden oldu. Ukrayna acil servisleri, merkez şehir Poltava'da bir Rus füzesinin bir konuta isabet etmesi sonucu 11 kişinin öldüğünü ve 4’ü çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, 22 kişinin enkazdan kurtarıldığını, acil durum ekiplerinin gece boyunca çalıştığını bildirdi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov’da ise belediye başkanı, insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını söyledi.

Bölge yetkilileri, kuzeydoğudaki Sumi bölgesindeki bir köyde sokaklarda devriye gezen üç polis memurunun saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

''DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna hedeflerine yönelik gece saldırılarında füzeler, saldırı dronları ve hava bombaları kullandığını belirterek, “Bunlar, Rus terörüne karşı kendimizi savunmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor” dedi.