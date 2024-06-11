Yemek yeme videolarıyla ünlenen fenomen hayatını kaybetti! Tabutu vinçle indirildi

11 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:20

Sosyal medya platformu YouTube'da yemek yediği anların videosunu çekip, yemek incelemeleriyle ünlenen 37 yaşındaki fenomen Edgar Landaverde hayatını kaybetti. Ailesi, ölümünü sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu ve "Ona gösterdiğiniz sevgi ve destek için her birinize teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ OLABİLİR

Ailesi zamansız ölümüne ilişkin detay vermekten kaçınırken Landaverde'in sevenleri onun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

CENAZESİ VİNÇLE İNDİRİLDİ

Fenomenin cenaze anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kilolarına rağmen kalorili yemekler yemekten vazgeçmeyen fenomenin cenazesindeki vinç detayı kimsenin gözünden kaçmadı.

Edgar Landaverde'nin tabutu, bir vinç yardımıyla indirildi. O anlar sevenleri tarafından kayda alındı.

EDGAR LANDAVERDE'İN HAYATI SOSYAL MEDYAYDI

2012 yılında kanalını açmasının ardından on binlerce YouTube takipçisi olan Edgar Landaverde, yemek incelemelerini, seyahat anılarını ve günlük hayatına dair komik anılarını anlatıyordu.

Landaverde'in bir derdi ise sosyal medyanın yeterince desteklenmemesiydi. Artık her şeyin sosyal medyada yer aldığını söyleyen Landaverde, televizyonda büyük paraların harcanmasını doğru bulmadığını dile getirmişti.