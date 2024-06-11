Havada dolu paniği! Uçağın parçası koptu, camları kırıldı

11 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:41

Düşen uçakla ilgili görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Bize çarpmamak için...

Düşen uçakla ilgili görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Bize çarpmamak için...

İspanya'dan Viyana'ya giden uçakta, zorlu hava koşulları nedeniyle zor zamanlar yaşandı. Uçak, Viyana Uluslararası Havalimanı'na inmeye hazırlanırken dolu fırtınası vurdu ve kokpit camlarının yaklaşık 18 bin feet yükseklikte parçalandı.

Yolculardan Emmeley Oakley ABC News'e şunları söyledi:

"İnişe 20 dakika kalmıştı ki dolu ve fırtına bulutuyla karşılaştık. Aniden türbülans başladı. Uçağa yağan doluyu hissedebiliyorduk, çok gürültülüydü. Burnun eksik olduğunu dışarı çıkınca gördük. Pilotlar mükemmel bir iş çıkardı."

CAMLARDAKİ HASAR NEDENİYLE PİLOTLAR 'KÖR' UÇTU

Avusturya Wings dergisinin haberine göre, camlarda meydana gelen hasar pilotların 'kör' uçmasına neden oldu ve acil durum ilan edildi. Kırılan camlar nedeniyle hiç görüş olmamasına rağmen, aletli iniş sistemi kullanılarak Viyana'ya güvenli bir iniş sağlandığı belirtildi.

Acil durum ekipleri, yolcuların merdivenlerden indirildiği pistte uçağı karşıladı. Olayda kimse yaralanmazken, uçağın en az birkaç hafta hizmet dışı kalması bekleniyor.

KİMSE YARALANMADI

Uçağın tamir edilip edilemeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklanırken, Avusturya Havayolları'nın bir sözcüsü şunları söyledi:

"Uçak, Viyana'ya yaklaşırken, kokpit ekibinin hava durumu radarında görünmediğini söylediği bir fırtınaya yakalandı. Uçak Viyana-Schwechat Havalimanı'na güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Uçaktaki tüm yolcular yara almadan kurtuldu. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği Avusturya Havayolları'nın birinci önceliğidir."