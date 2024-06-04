Düşen uçakla ilgili görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Bize çarpmamak için...

04 Haziran 2024 12:45 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:00

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddiasını doğrulayan açıklamalar görgü tanıklarından geldi.

"HERHALDE BİZİ GÖRDÜ..."

Eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini belirterek, "Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi" ifadelerini kullandı.

DÜŞER DÜŞMEZ PATLAMIŞ

Uçağın yere temas ettiği anda patladığını belirten görgü tanığı İçer, şunları söyledi: "Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple düşmüş, kazada iki pilot şehit olmuştu.