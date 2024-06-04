SF-260D model uçağın özellikleri! Kayseri'de kazan yapan uçağın ilk düşüşü değil

04 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:18

Millî Savunma Bakanlığı, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Açıklamada, iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

"2018 YILINDA DA İKİ ŞEHİT VERMİŞTİK"

İtalyan üretimi SF-260D model eğitim uçağı 2018 yılında, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan tecrübe görevi sırasında kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. 2018 yılında gerçekleşen bu kaza sonucunda Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

İtalya merkezli Agusta firmasının üretmiş olduğu SF-260D model uçakları, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tecrübe uçuşlarında kullanılıyor. Hava Harp Okulundan mezun olan pilot adayı teğmenler, SF-260D modeliyle ilk uçuşlarını gerçekleştiriyor.

İtalyan Agusta firmasının ürettiği 3 kişilik eğitim uçakları, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 40 adet bulunuyor.

SF-260D MODEL UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Agusta firması tarafından üretilen akrobasi ve eğitim uçakları ilk olarak 15 Temmuz 1964 yılında uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye ise 1991 yılında İtalya’dan bu uçakları temin etti.

Kullanım amacı: Başlangıç Uçuş Eğitimi

Üretici firma:

Motor tipi:1 EA LYCOMING AE10 - 540 - D4A5

Boş ağırlığı: 755 kg.

Azami kalkış ağırlığı: 1100 kg.

Üretim yılı: 1990

Yakıt kapasitesi: (Dahili-99lt.) (Harici-144lt.)

Yakıt tipi: 91 / 96 Oktanlı Benzin Emrc. 100 / 130 Oktanlı Benzin

Maksimum hız: 236 knot / 437 km/h

Havada kalma süresi: 7 saat

Azami irtifa: 26.000 ft.

Uzunluk: 7.10 m

Genişlik: 8.35 m

Yükseklik: 2.41m

Lastik boyutları: Ana: 6.00 x 6 Burun: 5.00 x 5

Kapasite: 2 Yolcu, 1 Pilot