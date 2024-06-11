Yemek yerken hapşırmasıyla başına gelen şoke etti! Acil müdahale edildi

11 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:13

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de akılalmaz bir olay meydana geldi. Florida'da bir restoranda eşiyle beraber yemek yiyen 63 yaşındaki adam, yemek yediği esnada hapşırmasıyla karnının alt tarafında bir ıslaklık hissetti. Adamın başına gelenler American Journal of Medical Case Reports Dergisi'nde yer aldı.

''BAĞIRSAK HALKASI GÖRÜLDÜ''

Dergi makalesinde olay şu sözlerle anlatıldı:

"Kahvaltı sırasında güçlü bir şekilde hapşıran adam ardından öksürdü. Karnının alt kısmında ıslak bir his ve ağrı fark etti. Aşağıya baktığında, son ameliyat yerinden çıkan pembe bir bağırsak halkası gördü.''

''Adam, açıktaki bağırsakları gömleğiyle kapatırken, karısı da ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, büyük miktarda bağırsağın bulunduğu dikey bir yırtılma olduğunu fark etti."

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU VE AMELİYATLIYDI

Kan kaybı yaşayan adam en yakın hastaneye kaldırıldı. Üç üroloji cerrahı, içleri boşaltılan bağırsağı dikkatli bir şekilde karın boşluğuna geri indirdi ve ince bağırsağın tamamını inceleyerek herhangi bir yırtığa rastlanmadığını belirtti. 6 gün hastanede kaldığı belirtilen adam taburcu edildi.

Öte yandan adamın prostat kanseriyle mücadele ettiği ve bir karın ameliyatı geçirdiği öğrenildi.