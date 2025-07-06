Yemen açıklarında bir gemiye saldırı: Ateş açıldı, patlayıcı atıldı

Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldı ve patlayıcı fırlatıldı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ateşin küçük gemiler tarafından açıldığını açıkladı.