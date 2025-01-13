Yemen'de patlama alarmı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 00:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:28
Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Feci patlamada 17 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılardan büyük çoğunluğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi…
Yemen'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun durumu ciddiyetini koruyor.
Yemen'in El-Beyda vilayetinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İran destekli Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ÇOĞUNUN DURUMU AĞIR
Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı