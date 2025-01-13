Yemen'de patlama alarmı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

13 Ocak 2025 00:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:28

Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Feci patlamada 17 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılardan büyük çoğunluğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi…

Yemen​'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun durumu ciddiyetini koruyor.

Yemen'in El-Beyda vilayetinde akaryakıt istasyonunda patlama​ meydana geldi. İran destekli Husiler​ tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÇOĞUNUN DURUMU AĞIR

Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.