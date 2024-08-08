Yemen'de sel felaketi: 40 kişi hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 00:10 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 00:18
Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde şehirlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi aranıyor.
Yemen'in batısında etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketini getirdi. Hafta başından beri etkili olan yağışlarda 40 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise aranıyor.
Sel felaketi sebebiyle Hudeyde kentinde 500'den fazla ev tahliye edilirken, birçok yol trafiğe kapandı.
"40 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu belirtti.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise "Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin hayatını kaybettiğini" tespit edildiği ifade etti.
Kaynak: tgrthaber.com