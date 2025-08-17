Menü Kapat
28°
Dünya
 Berrak Arıcan

Yemen'deki saldırıyı İsrail üstlendi, bahanesini öne sürdü

Yemen'in başkenti Sana'da elektrik santraline saldırıyı İsrail üstlendi. Ordudan yapılan açıklamada 'Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına cevap' olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Yemen'deki saldırıyı İsrail üstlendi, bahanesini öne sürdü
ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santralini vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Sana'nın güneyinde, İran destekli tarafından kullanıldığı iddia edilen bir elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına cevap olarak söz konusu elektrik santralinin hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL DONANMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi ise 'e saldırının İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yemen'deki saldırıyı İsrail üstlendi, bahanesini öne sürdü

HUSİLER İSRAİL'İ İŞARET ETMİŞTİ

Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

